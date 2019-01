Arbeitsmarkt: AMS sieht weiter positiven Trend

Das AMS-Burgenland blickt auf ein mehr als erfreuliches Jahr 2018 zurück. Der Trend der sinkenden Arbeitslosigkeit setzte sich weiter fort. In abgeschwächter Form dürfte sich dieser Trend fortsetzen, heißt es vom AMS.

Das Jahr 2018 war ein Jahr der Arbeitsmarktrekorde im Burgenland. Die Zahl der Beschäftigten betrug im Jahresdurchschnitt 104.600 Personen, auch der Rückgang der arbeitslos gemeldeten Menschen war mit einem Minus von 8,9 Prozent der stärkste Rückgang seit 2007. Zufrieden zeigt man sich beim AMS, dass die Arbeitslosigkeit in allen Bereichen zurückgegangen ist, bei den Jungen und auch bei den älteren- und Langzeitarbeitslosen. Ein Trend, der sich auch 2019 fortsetzen werde, sagte Manfred Breithofer, stellvertretender Geschäftsführer des AMS-Burgenland.

„Die Unternehmen werden die Personalstände weiterhin aufstocken, prognostiziert werden im Burgenland rund 1.400 Beschäftigte mehr. Die Arbeitslosigkeit wird um 300 Personen sinken. Insgesamt rechnet man im Jahresschnitt 2019 mit einer Beschäftigtenzahl von 105.900 und einer Arbeitslosenquote von 7,4 Prozent“, so Breithofer.

Lehrlingscastings als erster Schritt

Was aber zunehmend schwieriger werde, sei den Arbeitsmarkt mit Facharbeitern zu versorgen. Hier könne man nur gemeinsam mit der Politik und den Unternehmen Lösungen finden, so Breithofer. Ein erster Schritt seien Lehrlingscastings, die bereits kommende Woche stattfinden werden - mehr dazu in Erstmals flächendeckende Lehrlingscastings.

Für das heurige Jahr stehen dem AMS 34 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Das sei zwar - auch wegen des Endes der Aktion 20.000 - ein deutlicher Rückgang, für die wichtigsten Maßnahmen und Zielgruppen sei aber genug Geld vorhanden, so Breithofer.

