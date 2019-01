Raumplanungsgesetz: Grüne kritisieren Entwurf

Die Grünen haben am Freitag den Gesetzesentwurf zum neuen Raumplanungsgesetz kritisiert. Die Begutachtungsfrist endete am Dienstag. Die Grünen sprechen von einem „Gesetz der vergebenen Chancen“.

Der Entwurf des neuen Raumplanungsgesetzes sei unter Ausschluss der Grünen erarbeitet worden, sagte Grünen-Landessprecherin Regina Petrik bei einer Pressekonferenz am Freitag. Weder die Anregungen aus einem von den Grünen im Landtag eingebrachten Antrag, noch die angebotene Zusammenarbeit mit den Grünen sei von Seiten der Landesregierung angenommen wurden, so Petrik.

Kritik im Detail

Konkret bezieht sich die grüne Kritik auf folgende Punkte: Die angekündigte Bio-Wende sei als Ziel nicht gesetzlich verankert worden, der fortschreitenden Bodenversiegelung werde weiterhin kein Einhalt geboten, obwohl das Burgenland bundesweit Spitzenreiter in Sachen Bodenversiegelung sei, sagte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller.

ORF

„Wir verlieren tagtäglich bis zu 20 Fußballfelder an Boden durch den Bau von Straßen, Häusern und Einkaufszentren - obwohl es seit 2002 auf Bundesebene in der Nachhaltigkeisstrategie ein ganz klares Ziel gibt: Nämlich den Bodenverbrauch auf zweieinhalb Hektar pro Tag zu senken. Wir sind im Moment beim Fünffachen“, kritisierte Spitzmüller.

Novelle könnte im Sommer beschlossen werden

Die Grünen brachten ihre Bedenken und Kritikpunkte in einer Stellungnahme ein. Sie befürchten aber, dass die Landesregierung diese einmal mehr nicht berücksichtigen werde. Am 6. Februar soll die Präsentation im Raumplanungsbeirat erfolgen. In weiterer Folge könnte die Novelle am 7. März in den Landtag einlaufen und der Beschluss im Sommer erfolgen.