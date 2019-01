Hallenbad Neusiedl: Nein zu Denkmalschutz

Der Gemeinderat von Neusiedl am See hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig dagegen ausgesprochen, das sanierungsbedürftige Hallenbad unter Denkmalschutz zu stellen.

Die Bedeutung des - bereits veränderten - Gebäudes für den Stil des Brutalismus sei nicht nachvollziehbar, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ). Laut Gutachten des Bundesdenkmalamtes vom vergangenen Dezember ist das Gebäude des Hallenbades und die angrenzende Arena als schützenswürdig anzusehen - mehr dazu in Hallenbad Neusiedl kommt unter Denkmalschutz. Der Gemeinderat wird die negative Stellungnahme zu dem Gutachten nun dem Bundesdenkmalamt übermitteln, damit dieses dann einen Bescheid erlassen kann.