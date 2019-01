Polizei sucht Geldbörsendieb

Die Polizei in Eisenstadt fahndet derzeit nach einem Dieb. Der unbekannte Mann soll einem anderen Mann die Geldbörse gestohlen und danach mit der gestohlenen Bankomatkarte Geld behoben haben. Die Polizei veröffentlichte nun Fotos des mutmaßlichen Täters.

Gestohlen wurde die Geldbörse am 1. Dezember des Vorjahres in einem Lebensmittelgeschäft. Kurz danach wurde das Geld an einem Bankomaten in Eisenstadt behoben. Dem Opfer entstand laut Polizei ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

Landespolizeidirektion Burgenland

Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag Fotos aus der Überwachungskamera des Bankomaten, auf denen ein Mann zu sehen ist. Die Behörden erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, um die Identität des Mannes klären zu können.