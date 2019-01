EU-Wahl: Sagartz ist ÖVP-Spitzenkandidat

Die ÖVP Burgenland hat am Donnerstag in Eisenstadt ihren Spitzenkandidaten für die EU-Wahl präsentiert: Klubobmann Christian Sagartz geht für die Volkspartei ins Rennen. Er will einen intensiven Vorzugsstimmen-Wahlkampf führen.

Es war ein offenes Geheimnis, dass ÖVP-Parteiobmann Thomas Steiner am Vormittag lüftete: Er wird Christian Sagartz am kommenden Montag beim ÖVP-Bundesparteivorstand als burgenländischen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl am 26. Mai vorschlagen. Dort wird dann auch über den Listenplatz von Sagartz entschieden.

ORF/Andreas Riedl

Steiner betonte, dass Sagartz der richtige Kandidat sei, um den Menschen die EU wieder näher zu bringen. Dieser sei trotz seines jugendlichen Alters ein erfahrener Mann und kenne das Land und die Leute. Sagartz habe sich schon immer intensiv mit Fragen der Europäischen Union auseinandergesetzt, so Steiner. Sagartz selbst sagte über die Motivation für seine Kandidatur: „Jeder weiß und spürt, dass diese kommende Europawahl eine entscheidende Weichenstellung ist. Hier möchte ich meinen Beitrag leisten.“

Vorzugsstimmen ausschlaggebend

Auch wenn es bei der ÖVP eine Bundesliste für die EU-Wahl geben wird, sind letztlich die Vorzugsstimmen ausschlaggebend für die Reihung. Es sei zwar klar, dass das Burgenland kein großes Bundesland sei, aber es sei ein gut organisiertes Bundesland und die Volkspartei habe in den letzten Jahren Stärke gezeigt, so Sagartz: „Diese Stärke möchte ich nutzen und deshalb sehe ich gute Chancen.“ Derzeit hält die ÖVP fünf Sitze im Europaparlament.

Der ÖVP-Spitzenkandidat will vor allem mit den Themen Regionalförderung und Beziehungen zum Nachbarn punkten. Kommende Woche wird die ÖVP noch eine zweite Kandidatin oder einen zweiten Kandidaten präsentieren. Über die Nachfolge von Sagartz, der ja ÖVP-Klubobmann ist, werde man erst nach der Wahl am 26. Mai entscheiden.

