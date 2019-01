Bettenauslastung im Burgenland top

Im Tourismusjahr 2017/18 standen den Gästen im Burgenland 21.900 Betten in 1.200 Betrieben zur Verfügung. Die Bettenauslastung war in Wien am höchsten, gefolgt vom Burgenland im Sommer und Tirol im Winter.

Im Vergleich zur Vorjahressaison wurden im Sommer 2018 in allen Bundesländern bis auf Wien (minus 0,8 Prozentpunkte) und Vorarlberg (minus 1,1 Prozentpunkte) Auslastungszunahmen beobachtet. Im Burgenland betrug die Bettenauslastung im Sommer 41,1 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte). Höher war die Auslastung im Sommer mit 62,8 Prozent nur in der Bundeshauptstadt Wien, heißt es von der Statistik Austria.

1,1 Millionen Betten bundesweit

Österreichweit standen im vorigen Tourismusjahr in rund 66.400 Beherbungsbetrieben 1,1 Millionen Betten zur Verfügung. Im Vergleich zum Jahr davor stieg die Bettenanzahl um 1,6 Prozent, die Zahl der Betriebe um 2,5 Prozent, heißt es von der Statistik Austria.

Link: