Burgenland-Delegation in Rom

Papst Franziskus empfängt am Mittwoch eine Delegation aus dem Burgenland bei einer Gruppenaudienz im Petersdom in Rom. Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics wird von Landeshauptmann Hans Niessl und SPÖ-Parteichef Hans Peter Doskozil in den Petersdom nach Rom begleitet.

Am Nachmittag zelebriert der Bischof gemeinsam mit dem Rektor des Päpstlichen Institutes Santa Maria dell´Anima eine Messe. Das Institut ist Anlaufstelle für alle deutschsprachigen Pilger und Besucher Roms. Ebenfalls mit in Rom sind Niessls Lebensgefährtin Anette Severing und Pfarrer Franz Brei mit dem Zsifkovics erst kürzlich eine Weihnachts-CD aufnahm - mehr dazu in Himmlisches Duo stürmt die Charts.

ORF

Wunsch am Ende von Niessls Amtszeit erfüllen

Zsifkovics organisierte die Reise mit Freude, weil ihm Landeshauptmann Niessl signalisiert habe, dass es ihm ein persönliches Anliegen sei, den Papst zu treffen. Für den Bischof ist es ein Zeichen der persönlichen Anerkennung Niessl diesen Wunsch am Ende seiner Amtszeit zu erfüllen.

ORF

Bereits am Dienstagabend gab es einen Empfang in der Österreichischen Botschaft beim Heiligen Stuhl. Botschafterin Franziska Honsowitz-Friessnigg begrüßte die burgenländische Delegation persönlich.

ORF

Links: