Schlumberger: Grabungen beginnen bald

Die Sektkellerei Schlumberger verlagert die Produktion von Wien-Heiligenstadt nach Müllendorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung). Spätestens Ende Februar soll mit den Erdarbeiten auf dem Grundstück begonnen werden, heißt es.

Landesarchäologe Hannes Herdits informierte im Oktober 2018 die Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung darüber, dass sich im Gewerbegebiet Müllendorf Archäologische Fundstücke befinden könnten. Sechs Monate vor Baubeginn müsse Herdits informiert werden, um archäologische Sicherungsmaßnahmen durchführen zu können, heißt es in einer Stellungnahme von Schlumberger.

Die Sektkellerei nimmt das zum Anlass, um die nötigen Erdarbeiten, die ohnehin gemacht werden müssen, vorzuziehen. „Für diesen Bau braucht es keine Bau- oder gewerberechtliche Genehmigung“, heißt es weiter. Die Erdarbeiten werden zirka zwei Monate in Anspruch nehmen. Sollten Fundstücke auftauchen, ist mit einer maximalen Dauer von fünf Monaten zu rechnen, so Pressesprecher Markus Graser. Ab 2021 soll der Schlumberger-Sekt dann in Müllendorf produziert werden - mehr dazu in Sekthersteller in Müllendorf: Späterer Baubeginn.