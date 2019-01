Daniela Winkler wird neue Landesrätin

Der designierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bereitet seine angekündigte Regierungsumbildung vor. Am Montag präsentiert er die neue SPÖ-Landesrätin Daniela Winkler.

Die Landesrätin in spe kommt aus Frauenkirchen (Bez. Neusiedl am See) und wird in der Regierung formell den Sitz von Landeshauptmann Hans Niessl übernehmen. Sie wird die Ressorts Jugend und Familie übernehmen und außerdem für den gesamten Bildungsbereich zuständig sein - vom Kindergarten über den Pflichtschulbereich bis hin zu den Fachhochschulen.

ORF

Daniela Winkler ist 38 Jahre alt und war bislang als Unternehmensberaterin tätig. Winkler ist verheiratet und Mutter eines siebenjährigen Sohnes und einer dreijährigen Tochter. Sie ist außerdem als SPÖ-Gemeinderätin in Frauenkirchen aktiv. Bei der letzten Nationalratswahl hat Winkler für die SPÖ auf einem der hinteren Plätze kandidiert.

Weitere Änderungen in der Regierung

Winkler dürfte nicht der einzige Neuzugang in der Regierungsmannschaft der SPÖ sein. Gerüchteweise soll Landesrat Norbert Darabos vom Lackenbacher Manager Heinrich Dorner abgelöst werden. Und Landesrätin Verena Dunst könnte mit Landtagspräsident Christian Illedits Platz tauschen. Bestätigt werden diese möglichen Veränderungen, die manche als „offenes Geheimnis“ bezeichnen, allerdings nicht. SPÖ-Parteichef Doskozil dazu: „Auch ein offenes Geheimnis ist ein Geheimnis“. Weitere Entscheidungen in der SPÖ sollen im Februar bekannt gegeben werden.

Die SPÖ-Personalrochade wird am 28.Februar im Landtag durch Wahl und Angelobung fixiert. Finanz- und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil löst Hans Niessl wie geplant als Landeshauptmann ab. Die Wahl des Landeshauptmannes und die der neuen Regierungsmitglieder erfolgt pauschal also in einem Durchgang und nicht getrennt. Angelobt werden sie dann einzeln. Zuerst wird aber die neue Landtagspräsidentin gewählt.

Reaktionen

Die FPÖ, Regierungspartner der SPÖ, verspricht der künftigen Landesrätin ihre Unterstützung. Winkler wird bei der Wahl am 28.Dezember mit den Stimmen der Freiheitlichen rechnen können. "Mit den SPÖ-Regierungsmitgliedern hat es stets ein gedeihliches Miteinander gegeben – so soll‘s auch mit der neuen Kollegin sein“, heißt es in einer Aussendung.

Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen, zeigt sich in einer Aussendung „beruhigt, dass der gesamte Bildungsbereich politisch in einer Zuständigkeit“ bleibt. „Der hohe Wert des Kindesgartens als Bildungsinstitution darf nicht in Frage gestellt werden“, so Petrik.