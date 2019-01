Achtjähriges Geigentalent studiert an Uni

Begeisterung gepaart mit einem außergewöhnlichen Talent besitzt der achtjährige Phillip Schuszter aus Loretto. Er studiert seit Semesterbeginn an der Kunstuniversität Graz Geige.

Bereits mit fünf Jahren besuchte Schuszter erstmals in der Zentralmusikschule in Eisenstadt den Geigenunterricht. Drei Jahre danach nahm er zum ersten Mal an dem Wettbewerb „Prima la musica“ teil, wo seine jetzige Professorin auf ihn aufmerksam wurde. Sie motivierte den mittlerweile Achtjährigen zur Aufnahmeprüfung für die Kunstuniversität in Graz. Sein Talent und eine Eingangsprüfung waren die Grundvoraussetzung.

„Potential erkennen“

„Aus meiner Sicht geht es darum, das Potential, das in einem Kind steckt, zu erkennen, damit die Entwicklung dann auch voranschreiten kann“, sagt Phillips Vater Michael Schuszter.

„Es macht mega viel Spaß“

Das junge Talent übt täglich bis zu zwei Stunden. Es bleibt also noch genügend Zeit zum Herumtoben, am liebsten mit seinen Zwillingsschwestern Stella und Nina. Aber auch ihre gemeinsame Zeit endet nicht selten mit Musik. Denn die Schwestern spielen Klavier.

„Da habe ich viel Spaß. Ich versuche manchmal so eine zweite Stimme dazu zu erfinden und das macht mega, mega, mega viel Spaß“, sagt Phillip.

Seine Begeisterung und sein Fleiß führten das quirlige Musiktalent auch bereits ins Ausland. Vor Kurzem hat Phillip bei einem Musikwettbewerb in Sizilien teilgenommen. Was die Zukunft bringt, weiß Phillip freilich nocht nicht. Sein Ehrgeiz und seine Pläne sind jedenfalls groß: „Ich will ein super Geiger werden. So wie David Garrett“.