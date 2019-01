ASKÖ will Mädchenfußball stärken

253 Sportvereine finden sich unter dem Dach des Sportverbandes ASKÖ wieder. Im Vorjahr stand die Ehrung der Freiwilligen in den Vereinen im Mittelpunkt. Heuer möchte man sich verstärkt um den Mädchenfußball kümmern.

Das neue Jahr steht im Zeichen mehrerer Projekte: Die Initiative „Mädchen am Ball“ soll jungen Mädchen den Fußballsport näher bringen. Im Vorjahr wurden 50 Volksschulen besucht und Trainings veranstaltet. Heuer möchte man jede Volksschule des Burgenlandes besuchen. Die ASKÖ Burgenland stellte fest, dass Fußball auch bei den Mädchen immer beliebter wird.

ORF

„Hier gibt es das Phänomen, dass Fußball auch bei den Mädchen eine Faszination ausübt und auch Mädchen Fußball sehr positiv aufnehmen“, so ASKÖ-Burgenland-Präsident Christian Illedits. Weniger Freude hat man mit dem Thema „tägliche Turnstunde“. Diese findet heuer nur mehr in den Volksschulen und Kindergärten statt, jedoch nicht mehr in den Neuen Mittelschulen. Das Sportministerium strich dafür zu Beginn des Schuljahres die finanziellen Mittel.

2.500 Funktionäre in den Vereinen

Aktuell engagieren sich etwa 2.500 Funktionäre in den verschiedenen Vereinen der ASKÖ. Im Vorjahr wollte man diese vielen Freiwilligen ehren - als Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit, erklärte Illedits.

„Das unterstreicht eindeutig, dass es eigentlich ohne diese ehrenamtlichen Funktionäre nicht möglich wäre, so den Menschen in unseren Gemeinden diese Angebote zu unterbreiten“, so Illedits.

Tennis feierte ein Comeback

Auf sportlicher Seite waren im Vorjahr vor allem diverse Trendsportarten, Kegeln und natürlich Fußball sehr gefragt. Darüber hinaus gewann auch Tennis an Beliebtheit wieder enorm dazu, so Illedits.

„Tennis hatte jahrelang eine Durststrecke zu durchwandern. Jetzt gibt es wieder eine Rennaissance, Tennis ist wieder im Aufwind und das ist gut so“, meinte Illedits.

