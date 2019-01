Gunners gegen Gmunden auf Revanche aus

In der Basketball-Bundesliga treffen die Oberwart Gunners Sonntagnachmittag auf Gmunden. Die Partie gegen den Tabellenführer steht im Zeichen der Revanche.

Die Gunners haben mit den Swans noch eine Rechnung offen. Im ersten Spiel gab es in Gmunden eine 67:109-Schappe. Hannes Ochsenhofer erwartet am Sonntag im Heimspiel eine offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften seien physisch sehr stark. „Es wird sicher eine interessante Partie, ein Kampf auf Biegen und Brechen“, so Ochsenhofer.

Heimvorteil spricht für Oberwart

Für die Gunners spricht der Heimvorteil. In der laufenden Saison gab es in acht Heimspielen, sieben Siege und nur eine Niederlage. Es sei das Ziel der Mannschaft ihren Ruf als starke Heimmannschaft zu verteidigen, sagt Ochsenhofer.In der Tabelle haben die Gunners als Dritter vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Gmunden. Das Duell Gunners gegen Swans beginnt um 17.00 Uhr in der Oberwarter Sporthalle.

