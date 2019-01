72-Jähriger ist Weltmeister im Rollstuhl-Golf

Nach einem Unfall vor fünfeinhalb Jahren hat der Bad Tatzmannsdorfer Heribert Petermann beide Beine verloren. Dem Sport blieb der 72-Jährige trotz der tragischen Umstände treu. Mittlerweile ist er Weltmeister im Rollstuhl-Golf.

Die Weltmeisterschaft in Spanien im November 2018 wird Petermann wohl immer in Erinnerung bleiben. Der Bad Tatzmannsdorfer gewann dort die Netto-Wertung der Rollstuhl-Golfer und sicherte sich damit den Weltmeistertitel.

ORF

„Tolles Gefühl“

„Das Gefühl war wirklich ganz, ganz toll. Die Anerkennung meiner Konkurrenten war ebenfalls da und es hat mir natürlich viel Freude bereitet“, so Petermann.

ORF

Bei einem Arbeitsunfall am Flughafen verlor Petermann beide Beine, aber keineswegs die Freude am Sport. In seiner Jugend war der gebürtige Niederösterreicher im Skisport erfolgreich. Er machte dabei auch Bekanntschaft mit Leopold Figl.

ORF

„Ich will wieder Golf spielen“

Zum Golf fand Petermann 2009. Nach seinem Unfall suchte und fand er auch eine Möglichkeit, dieser Leidenschaft weiter nachgehen zu können. „Nach meinem Unfall habe ich mich länger mit einem Psychologen unterhalten. Ich habe auch mit ihm über das Golfen gesprochen. Und da habe ich gesagt: ‚Ich möchte wieder Golf spielen‘“, erinnert sich Petermann.

ORF

ORF

Ehefrau als große Stütze

Mithilfe eines speziellen Rollstuhls konnte er diesen Wunsch auch in die Realität umsetzen. Doch all das würde ohne die Hilfe seiner Frau Gabi nicht funktionieren, sagt der 72-Jährige.

Golfen mit Hilfe eines Spezial-Rollstuhls Heribert Petermann erklärt, wie er mit Hilfe eines Spezial-Rollstuhls seinen Sport ausüben kann.

Sie unterstützt ihren Mann nicht nur im Alltag, sondern auch auf dem Golfplatz. „Wenn sie nicht die Freude hätte, wäre das Ganze für mich auch freudlos“, so Petermann.

ORF

Die Weltmeisterschaft in Spanien bleibt aber Petermanns erstes und letztes Großevent. Seine Begeisterung für den Golfsport wird er aber nicht verlieren.