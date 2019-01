Debüt für Marlovits in Zeit im Bild

In der Zeit im Bild eins gibt es am Samstag um 19.30 Uhr in ORF 2 eine Premiere für den aus Rechnitz (Bezirk Oberwart) stammenden Moderator Johannes Marlovits. Er führt erstmals durch die Sendung, gemeinsam mit Susanne Högerl.

Der 1971 in Oberwart geborene Marlovits war von 1996 bis 1999 Redakteur und Moderator im ORF Landesstudio Niederösterreich. Bis 2002 war er Redakteur, Moderator und Chef vom Dienst in der Nachrichtenredaktion von Ö3. Danach arbeitete er unter anderem in der ZIB 2-Redaktion und als Korrespondent in den USA und in Deutschland.

ORF

Ab 2014 kehrte er in das ZIB 2-Redaktionsteam zurück. Er gehörte bisher schon zum Moderatoren-Team der Tages ZIB.