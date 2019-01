17 Kellereinbrüche geklärt

Der Polizei ist es gelungen, 17 Kellereinbrüche im Nordburgenland zu klären. Zwei Männer wurden als mutmaßliche Täter ausgeforscht.

Von 27. September bis 2. Oktober vergangenen Jahres haben unbekannte Täter 17 Kellereinbrüche in Neusiedl am See und in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) verübt und Fahrräder sowie Werkzeug gestohlen. Nun wurden zwei mutmaßliche Täter ausgeforscht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Duo wurde am 3. Oktober bei einem Einbruchsversuch in Niederösterreich festgenommen.

Die beiden sind geständig

Da der Verdacht bestanden habe, dass die Verdächtigen im Alter von 27 und 34 Jahren auch für die Einbrüche in den Mehrparteienhäusern im Nordburgenland verantwortlich sein könnten, habe man in diese Richtung ermittelt, so die Exekutive. Die beiden Männer gaben schließlich zu, die Taten begangen zu haben. Mit dem Verkauf der gestohlenen Gegenstände wollten sie laut eigenen Angaben ihren Lebensunterhalt bestreiten. Durch die Straftaten entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich, hieß es.