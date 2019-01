Bieler neuer Seniorenbeiratsvorsitzender

Ex-Landesrat Helmut Bieler (SPÖ) ist neuer Vorsitzender des Seniorenbeirates im Burgenland. Er folgt damit Johann Grillenberger nach, der Ende 2018 aus dieser Funktion ausgeschieden ist.

Bieler wurde in der Beiratssitzung am Donnerstag einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Er habe sich für das Jahr 2019 als Aufgabe gesetzt, das aus dem Jahr 2008 stammende burgenländische Seniorenleitbild zu überarbeiten und an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen, sowie zukünftige Anforderungen für die ältere Generation zu formulieren. Von Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) seien die dafür notwendigen Mittel zugesagt worden, hieß es in einer Aussendung.

Weiters werden alle im Landesseniorenbeirat vertretenen Seniorenorganisationen eine vom Land Burgenland in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Burgenland in Auftrag gegebene Umfrage zum Thema Pflege unterstützen.

Link: