Bankomatkartendieb gesucht

Die Polizei sucht nach einem Bankomatkartendieb. Der Mann hat in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) die Geldbörse einer Frau gestohlen und danach mit ihrer Bankomatkarte in Bratislava in der Slowakei Geld abgehoben.

Zu dem Diebstahl kam es bereits im vergangen September. In einem Lebensmittelgeschäft hatte der unbekannte Täter der Frau die Geldbörse samt Bankomatkarte gestohlen. In Bratislava hob er laut Polizei einen vierstelligen Eurobetrag ab. Nun wurden Fotos des Täters aus der Überwachungskamera des Bankomaten veröffentlicht.

LPD Burgeland

Die Polizei bittet um Mithilfe, Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kittsee (059133/1142) entgegen.