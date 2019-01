Rapp neuer Trainer bei SC/ESV Parndorf

Der Fußballverein SC/ESV Parndorf hat einen neuen Trainer: Der 46-jährige Tiroler Stefan Rapp ersetzt Kurt Jusits, der zum SV Horn in die Zweite Liga wechselte. Rapp war zuletzt Trainer bei Kapfenberg.

Stefan Rapp ist im Burgenland kein Unbekannter. Der gebürtige Tiroler war vier Jahre lang Trainer beim SC Ritzing, danach betreute er Kapfenberg in der zweithöchsten Spielklasse. Seinen Lebensmittelpunkt hat er schon länger in Neusiedl am See. Man sei sich schnell mit Rapp handelseins gewesen, sagte Parndorf-Obmann Gerhard Milletich. Stefan Rapp wird das Training erstmals mit Beginn der Frühjahrsvorbereitung nächste Woche leiten.