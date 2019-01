Mit gefälschten Führerscheinen gestoppt

Zwei Männer sind im Burgenland mit gefälschten Führerscheinen erwischt worden. Sie flogen bei Kontrollen im Nordburgenland beim Grenzübergang Nickelsdorf und auf der Nordostautobahn auf.

Ein 41-jähriger Pkw-Lenker flog in Nickelsdorf auf. Er gab an, dass er den Führerschein um etwa 1.000 Euro in der Ukraine gekauft habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Um einiges günstiger kam ein 49-jähriger Autofahrer, der kurz darauf auf der Nordostautobahn A6 bei Kittsee kontrolliert wurde, zu seiner Lenkberechtigung. Der Mann sagte, er habe den gefälschten kroatischen Führerschein im Zuge eines Autokaufs um rund 70 Euro erworben. Beide Pkw-Lenker wurden angezeigt, die Weiterfahrt wurde untersagt, so die Exekutive.