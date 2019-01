Training: SV Mattersburg startet Vorbereitung

Seit Montag läuft die Vorbereitung des SV Mattersburg auf die Frühjahrssaison. In den fünf Wochen vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft soll die Basis für neue Erfolge gelegt werden.

Über das Erreichen der Meisterrunde der besten sechs Teams in der neuen Zwölfer-Liga macht man sich beim SVM vorerst wenig Gedanken. In den ersten vier Runden der Frühjahrssaison Ende Februar und im März entscheidet sich, wer oben mitspielt und wer unten gegen den Abstieg spielen muss. Aktuell ist Mattersburg Neunter mit sieben Punkten Rückstand auf den Sechsten Sturm Graz.

„Ich habe zu den Spielern gesagt, wenn wir aus den letzten vier Partien zwölf Punkte machen, dann sind wir dabei. Das ist Anreiz genug. Wir werden versuchen diese vier Spiele so gut wie möglich zu gestalten. Wenn es sich nicht fürs Meister-Play off ausgeht, dann haben wir einen guten Polster fürs Frühjahr“, so Trainer Klaus Schmidt zur Ausgangslage.

ORF

Trainingslager in Portugal

Nach der Weihnachtspause kamen die Spieler des SV Mattersburg dick vermummt zu den Einheiten in der ersten Trainingswoche. Der Schnee war nicht wirklich ein Problem - Mattersburg nützt den geräumten Kunstrasen der Akademie. Bis zum Meisterschaftsstart wird hart gearbeitet, zu Beginn viel im körperlichen Bereich. Trotzdem ist der Spaß beim Training fast immer dabei, so Alois Höller. „Jedesmal, wenn man eine längere Pause ohne Ball hat, dann freut man sich wieder darauf mit dem Ball zu arbeiten“, sagte Höller.

ORF

Veränderungen im Kader gibt es vorerst nicht und sind auch nicht zu erwarten. Der umgebaute Trainerstab mit Athletiktrainer Gerald Linshalm und dem neuen Co-Trainer Thomas Höller wird versuchen, das Team bis 24. Februar in Topform zu bringen. An Technik und Taktik wird ab 26. Jänner in Portugal gearbeitet. Bis zu acht Testspiele werden SVM-Profis bis zum Ligastart dann auch in den Beinen haben.

Link: