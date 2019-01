Wohnhausbrand in Rudersdorf

In Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) ist in der Nacht auf Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Zwei ältere Hausbewohner konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Im Haus waren ein paar Schuss Munition gelagert.

Der Brand brach gegen 0.30 Uhr aus. Die 62-jährige Hausbewohnerin entdeckte den Brand und versuchte zuerst noch selbst zu löschen. Als ihr das nicht gelang, verständigte sie die Feuerwehr und die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte die Frau gerade, ihre betagten Eltern - den 88-jährigen Vater und die 87-jährige Mutter - aus einem Nebenhaus zu retten. Die Polizisten konnten das Paar schließlich aus dem Gefahrenbereich holen. Verletzt wurde niemand, die Rettung war aber zur Betreuung der Bewohner im Einsatz. Es wurden auch ein Wellensittich und eine Katze in Sicherheit gebracht.

FF Rudersdorf

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, sgte Bezirksfeuerwehrkommandant, Sven Karner. Als man am Einsatzort eingetroffen sei, sei auch noch von den Bewohnern die Meldung gekommen, dass einige Schuss Munition im Gebäude seien. Das Feuer hatte aber nicht den Platz erreicht, an dem die Munition gelagert war. Damit konnte unverzüglich mit den Löscharbeiten begonnen werden.

Vorerst musste das Dach abgedeckt werden, um an den Brandherd zu kommen. Nach fast drei Stunden konnte Brand Aus gegeben werden. Am Löscheinsatz selbst waren sieben Feuerwehren aus dem Bezirk Jennersdorf, sowie die Stadtfeuerwehr Fürstenfeld mit einer Drehleiter beteiligt. 67 Feuerwehrleute waren vor Ort. Am Haus entstand laut Angaben der Landessicherheitszentrale massiver Schaden.

FF Rudersdorf

In Stoob wurde die Feuerwehr um 2.00 Uhr Mittwochfrüh alarmiert. Es handelte sich um einen Zimmerbrand. Auch hier wurden keine Menschen verletzt. In Stoob war der Einsatz rasch beendet.