Regierungssitzung in der neuen BH Jennersdorf

Die Bauarbeiten in der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf ist abgeschlossen. Dienstagnachmittag war das frisch sanierte Gebäude Schauplatz einer Regierungssitzung.

Rund 3,2 Millionen Euro hat das Land in den Umbau der BH Jennersdorf investiert. Im Foyer wurde eine Auskunfts- und Servicestelle eingerichtet. Das Gebäude ist nun barrierefrei und behindertengerecht. Auch die Fassade und der Eingangsbereich wurde neu gestaltet.

ORF

Durch den Umbau könne man laut Bezirkshauptmann Hermann Prem jetzt mehr Bürgernähe bieten. „Der Kunde wird jetzt in einem freundlicheren Umfeld empfangen. Der Kunde bekommt eine Erstberatung und hat eine Erstanlaufstelle. Dort erfährt er, wo er hingehen kann und ob der Referent da ist“, so Prem.

ORF

Mehr Sicherheit für Mitarbeiter

Für die 29 Mitarbeiter wurden hinter dem Gebäude Parkplätze angelegt. Die Büros wurden neu eingerichtet, sind nun allerdings nicht mehr ohne Kontrolle zugänglich. „Als ‚Herzensburgenländer‘ sehe ich das im Burgenland als nicht zwingend notwendig“, so Prem. Er sehe jedoch eine Entwicklung, die es zulässig machen würde, mehr Sicherheit für die Bediensteten zu schaffen.

ORF

Von der neuen Bezirkshauptmannschaft hat sich am Dienstagnachmittag auch die Landesregierung ein Bild gemacht. Sie hält ihre Regierungssitzungen in regelmäßigen Abständen in den Bezirkshauptstädten ab, um damit Bürgernähe zu demonstrieren. Das sei laut Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) immer eine gute Gelegenheit, mit Bürgermeistern und Behördenvertretern ins Gespräch zu kommen und aktuelle Anliegen anzuhören.