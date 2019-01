Konzert: Pfarrer und Bischof ersingen 4.000 Euro

Pfarrer Franz Brei landete im Vorjahr mit seiner CD „Heilige Nacht“ einen vollen Erfolg. Bei einem Benefizkonzert gemeinsam mit Bischof Ägidius Zsifkovics Ende Dezember wurden nun 4.000 Euro für den guten Zweck gesammelt.

Mehrere Wochen lang konnte sich der singende Pfarrer Brei mit seiner CD „Heilige Nacht“ in den Top 10 der österreichischen Charts platzieren - mehr dazu in Himmlisches Duo stürmt die Charts. Noch vor Weihnachten erhielt das Album die Gold-Auszeichnung.

kathbild.at/Franz Josef Rupprecht

Mehrsprachiges „Stille Nacht, Heilige Nacht“

Ende Dezember folgte dann ein Konzert in einem ganz besonderen Rahmen: In der Haydnkirche am Eisenstädter Oberberg luden Pfarrer Brei und Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics zum stimmungsvollen Weihnachtskonzert. Pfarrer Brei präsentierte die Lieder seiner aktuellen CD. Bischof Zsifkovics unterstützte ihn - wie auch am Album - bei „Stille Nacht, Heilige Nacht“, wobei die Strophen sowohl auf Deutsch, Ungarisch als auch auf Burgenlandkroatisch gesungen wurden.

Bei freiem Eintritt war die Kirche bis zum letzten Platz gefüllt, die anwesenden Gäste spendeten insgesamt 4.000 Euro. Das Geld wird zur Rettung von wertvollen Holzstatuen in der Kirche verwendet. Die Statuen sind von Schädlingsfraß betroffen und sind dringend sanierungsbedürftig.