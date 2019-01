Autodieb wegen Strafzettel gefasst

Die Polizei hat einen Autodieb gefasst. Nach intensiven Ermittlungen über Monate hinweg, haben die Ermittler einen 40-jährigen Slowaken ausgeforscht, der ein Auto in Wallern gestohlen hatte.

Bereits seit November 2018 beschäftigten die Polizisten im Bezirk Neusiedl am See insgesamt drei PKW-Diebstähle, sowie Treibstoff- und Kennzeichendiebstahl von geparkten Kraftfahrzeugen. Das gestohlene Auto wurde in Tirol gefunden und im Auto ein slowakischer Strafzettel, der schließlich zum Täter führte.

In Tirol hatte er noch ein anderes Autos gestohlen. Nach einer Fahndung wurde er schließlich in Niederösterreich verhaftet. Der 40-jährige Slowake zeigte sich bei seiner Vernehmung geständig. Der Mann ist polizeibekannt und war auch schon in Österreich in Haft.