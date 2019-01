Segler bei Weltcup-Regatta in Miami

Österreichs Top-Segler brechen am Dienstag nach Miami in den USA auf. Dort finden zwei Regatten statt, darunter die erste Weltcup-Regatta des Jahres. Im Betreuerteam sind zwei burgenländische Allzeitgrößen des Segelsports neu dabei.

Der Olympia-Zweite 2004, Andreas Geritzer, ist seit Jahresbeginn fixer Bestandteil des Betreuerstabs im Segelverband. Für die Regatta in Miami konnte außerdem der in Winden lebende zweifache Olympiasieger Roman Hagara als Betreuer gewonnen werden. Matthias Schmid, selbst dreifacher Olympia-Teilnehmer und jetzt im Verband für den Spitzensport mitverantwortlich, erklärte die Strategie.

„So eine Kontinuität und alle Menschen, die in Österreich den Segelsport leben und mit Herz und Seele das betreiben, sind idealerweise einzusetzen, um die jüngere Generation mit ihrer Erfahrung weiterzubringen“, so Schmid.

Viele Burgenländer dabei

In Miami werden insgesamt 18 Sportlerinnen und Sportler aus Österreich in vier Bootsklassen dabei sein. Die Hälfte davon kommt von burgenländischen Yachtklubs. Allen voran sind das Nacra17-Duo Zajac/Matz sowie die Fourty-Niner-FX-Vizeweltmeisterinnen Tanja Frank/Lorena Abicht vom Union Yachtklub Neusiedler See dabei. Neben einem guten Wettkampf Ergebnis sind in Amerika auch andere Aspekte, erklärte Matthias Schmid.

„Der Hauptpunkt in Miami in den USA ist, so viel Zeit, wie möglich auf dem Wasser zu verbringen. Jede Klasse hat ihre speziellen Aufgaben. Es geht auch viel darum Material auszutesten oder um die Mastauswahl. Miami war jedesmal ein erfolgreicher Aufenthalt. Ich erwarte mir, dass wir in allen Klassen einen Schritt nach vorn machen können“, so Schmid. Die Weltcup-Regatta in Miami beginnt am 27. Jänner. Schon davor bestreiten die österreichischen Boote Schon ab 19. Jänner einer weitere regionale Regatta mit Miami.