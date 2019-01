Burgenland: Leykam streicht 54 Arbeitsplätze

Bei der größten österreichischen Rollenoffset-Druckerei Walstead Leykam fallen 114 Arbeitsplätze weg, davon 54 im Burgenland. Die drei österreichischen Werke in Neudörfl, Müllendorf und St. Pölten werden den Angaben zufolge Anfang 2019 neu ausgerichtet.

Steigende Papierpreise bei gleichzeitigem Preisverfall, mehr Konkurrenz aus dem In- und Ausland: Österreichs größte Rollenoffset-Druckerei, Walstead Leykam, möchte sich neu ausrichten und restrukturieren. Die Folgen sind, neben einer zunehmenden Produkt-Spezialisierung an den drei österreichischen Standorten, auch ein massiver Stellenabbau.

69 Job im Burgenland betroffen

Rund ein Fünftel der Belegschaft muss gehen. „Aufgrund der Spezialisierung und der Verlagerung von zwei Druckmaschinen wird es auch bedauernswerterweise zu einem Stellenabbau in den beiden burgenländischen Werken kommen“ sagte Vorstandsvorsitzender Gerhard Poppe. Insgesamt werden im Burgenland 69 Arbeitsplätze gestrichen. 54 davon sind Kündigungen, der Rest sind natürliche Abgänge.

Trotz derzeit schwieriger wirtschaftlicher Ausgangslage steht Walstead Leykam finanziell auf soliden Beinen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 kann man rund 268 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Positive Ergebnisse, so Vorstandsvorsitzender Poppe. „Wir wollen uns müssen uns aber für die Zukunft rüsten und erfolgreich positionieren, denn die Situation ist aufgrund der starken Papierpreissteigerungen und des doch sehr hohen Konkurrenzdrucks aus dem In- und Ausland so, dass wir uns für die Zukunft rüsten wollen“, sagte Poppe.

Eines der größten Druckunternehmen Europas

Die niederösterreichische Walstead NP Druck konzentriert sich künftig auf kleinere und mittlere Auflagen, vor allem für lokale Kunden. Die Produktion werde „weiter verschlankt“, Synergien zwischen den Werken sollen vor allem in der Verwaltung verstärkt genützt werden. Mehr dazu in Walstead Leykam Group streicht 114 Arbeitsplätze.

Die österreichische Walstead Leykam ist innerhalb der britischen Walstead Group für Mitteleuropa verantwortlich. Die Gruppe zählt zu den größten Rollenoffsetdruck-Konzernen Europas und beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter an 19 Produktionsstätten in ganz Europa. Der Maschinenpark in Österreich, Tschechien und Slowenien umfasst laut Unternehmensangaben derzeit 22 leistungsstarke Druckmaschinen und eine Reihe von Maschinen für die Weiterverarbeitung.

Der mehrheitlich der steirischen SPÖ gehörende Verlags- und Zeitungskonzern Leykam Medien AG hatte die burgenländische Großdruckerei „Let’s Print Holding AG“ im Frühjahr 2016 zur Gänze an die britische Walstead Group verkauft. Dieser Deal macht Walstead zum größten unabhängigen Druckunternehmen Europas. Die Gründung von „Let’s Print“ geht auf das Jahr 1585 zurück.

Darabos sagt Unterstützung zu

Unterstützung für die burgenländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Walstead Leykam an den Standorten in Neudörfl und Müllendorf sagte Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) zu. Ab kommender Woche werden Verhandlungen zwischen Firmenführung und Gewerkschaft über einen Sozialplan aufgenommen. „Seitens des Landes steht im Vordergrund, dass niemand im Regen stehen gelassen wird und eine sozial verträgliche Lösung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden wird“, betonte Darabos.

ÖVP fordert raschen Sozialplan

Die burgenländische Volkspartei forderte am Dienstag einen raschen Sozialplan für betroffene Mitarbeiter. „Die Politik darf nicht einfach so zuschauen, wenn unzählige Mitarbeiter im Burgenland ihren Job verlieren. Rot-Blau muss nun rasch handeln und einen konkreten Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter ausarbeiten“, so Landesgeschäftsführer Christoph Wolf und Bezirksparteiobmann Christoph Zarits in einer Aussendung.