Wetterextreme: Rechtslage bei Schnee und Eis

Der Schnee hat weite Teile Österreichs fest im Griff. Schnee und Glatteis sorgen meist für ein Verkehrschaos auf den Straßen. Oft kommt man deshalb zu spät oder gar nicht in die Arbeit.

Grundsätzlich gilt: Wenn extreme Wetterbedingungen herrschen, und man deshalb zu spät oder gar nicht zur Arbeit kommt, liegt ein Dienstverhinderungsgrund vor. Das bedeutet, dass das Fernbleiben bzw. die Verspätung entschuldigt ist. Es muss aber laut Arbeiterkammer-Jurist Uwe Bauer alles unternommen werden, was zumutbar ist, um trotz Schnee und Eis rechtzeitig zu erscheinen.

„Wenn klar ist, dass das Wetter schlecht wird, sollte ich mir immer den Wetterbericht anschauen. Merke ich etwa, dass es Schneefall geben wird, dann sollte ich früher wegfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen“, so Bauer. Falls sich der Arbeitsplatz nicht zu weit weg von der Heimatadresse befindet, ist laut Bauer auch ein Fußmarsch zumutbar.

Rasch den Arbeitgeber informieren

Was zumutbar ist, hängt aber vom Einzelfall ab. Wichtig ist, dass man den Arbeitgeber sofort darüber informiert, dass man später kommt, oder es eventuell gar nicht mehr zum Dienst schafft. „Da es sich um Dienstverhinderungsgründe handelt, bekomme ich das Entgeld fortbezahlt, sofern ich alles zumutbare unternommen habe. Ich muss mir weder Zeitausgleich, noch einen Urlaubstag nehmen. Bei Gleitzeit ist es so, dass die fiktive Normalarbeitszeit als gearbeitet gerechnet wird“, so Bauer.

Entschuldigt ist man auch, wenn man wegen Kinderbetreuung zu Hause bleiben muss. „Wenn aufgrund des Wetters die Schule zu hat und ich meine Kinder nicht in die Schule bringen kann, dann ist das ein Dienstverhinderungsgrund - sofern die Kinder zu klein sind um alleine zuhause zu sein“, so Bauer.

