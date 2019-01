Land fördert Ölheizkesseltausch

Das Land Burgenland fördert heuer den Tausch alter Ölheizkessel. Insgesamt 400.000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Ziel ist es, damit einen Beitrag zur Co2-Reduktion zu leisten.

Tausende alte Ölheizkessel gibt es im Burgenland vermutlich. Mit einer finanziellen Unterstützung durch das Land sollen sie langfristig durch moderne Heizanlagen ersetzt werden. Maximal 3.000 Euro stellt das Land pro Heizkesseltausch zur Verfügung. Sollte auch eine Photovoltaikanlage installiert werden, sind Förderungen von bis zu 4.775 Euro möglich. Zusätzliche finanzielle Unterstützung gibt es auch von der Energie Burgenland.

ORF

Kostenlose Energieberatung

Interessierte sollten die kostenlose Energieberatung des Landes in Anspruch nehmen, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Während früher Stromheizungen einen schlechten Ruf hatten, seien moderne Wärmepumpen heute eine gute Alternative, so Niessl.

„Wir sehen, die Wärmepumpe durchaus als ein Instrument, um effizient eine Wohnung beheizen zu können, um Warmwasser aufzubereiten. Es hat hier einen starken Paradigmenwechsel in den letzten 18 Jahren gegeben - von drei Prozent Strom aus Alternativenergie zu 150 Prozent. Diesen Strom im Burgenland zu verbrauchen ist natürlich auch sinnvoll“, sagte Niessl. Brennstoffe wie Öl und Kohle sollen so rasch wie möglich im Burgenland verschwinden, heißt es vom Land.

CO2-Ausstoß reduzieren

Ab 2020 sollen Öl- und Kohleheizungen bei Neubauten im Burgenland generell verboten werden. Mit der diesjährigen Förderaktion zum Tausch alter Ölkessel will man den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren, sagte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ), die auch für den Klimaschutz zuständig ist.

„Es braucht neben diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen natürlich auch entsprechende Anreize, um nicht nur in den Neubau hineinzukommen, sondern vor allem auch in den Bestand dieser Ölheizungen einzugreifen. Da ist diese neue Förderaktion ein sehr wichtiger Bestandteil. Wir brauchen Anreize , damit dieser Ausstieg gelingen kann“, so Eisenkopf. Die Förderaktion des Landes zum Tausch alter Ölkessel dauert bis 15. Mai - insgesamt stehen 400.000 Euro dafür zur Verfügung.