Erwachsene Heilige Drei Könige in Parndorf

Am Feiertag endet die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar. Im ganzen Land waren rund 4.500 Kinder als Heilige Drei Könige unterwegs, um Spenden für zahlreiche Hilfsprojekte in ärmeren Ländern zu sammeln. In Parndorf waren auch Erwachsene als Sternsinger unterwegs.

In Parndorf (Bez. Neusiedl am See) waren vier Kindergruppen und zwei Erwachsenengruppen. Bereits vor fünf Jahren beschloss Pfarrer Franz Borenitsch die Kinder auf ihrem Weg durch Parndorf aktiv zu unterstützen. Seit damals gehen Pfarrer, Ratsvikar und Organist als Sternsinger, um die Tradition im riesigen Gebiet der Gemeinde mit fast 5.000 Einwohnern aufrechtzuerhalten.

„Zeichen für unseren Glauben“

„Es gibt viele, die über die Ferien nachhause fahren - nach Bosnien, nach Kroatien, Rumänien, in die Slowakei. Das ist sehr ungewöhnlich für das Burgenland“, so Pfarrer Franz Borenitsch. „Es gibt glaube ich nicht viele Erwachsenengruppen im Burgenland. Manche schauen uns schon komisch an. Aber es ist ein Zeichen für unseren Glauben“, so Ratsvikar Franz Bresich.

Botschaft mit „tieferem Sinn“

Die alteingesessenen Parndorfer wissen es zu schätzen, dass der Pfarrer persönlich ins Haus kommt. Damit bekommt die Friedensbotschaft von Caspar, Melchior und Balthasar einen tieferen Sinn.

„Wenn der Pfarrer mitgeht, lernen ihn die Leute in Parndorf sicher besser kennen“, so Johann Hersich. „Das ist eine besondere Ehre, wir wissen das zu schätzen. Es ist auch ein besonderes Zeichen zu den Leuten hinaus zu gehen, ich glaube, dass das wichtig ist“, so Bürgermeister Wolfgang Kovacs.

Drei Tage lang brauchen die Sternsinger um rund 1.800 Häuser in Parndorf zu besuchen. Die Spenden aus der heurigen Dreikönigsaktion kommen vor allem Hilfsprojekten auf den Philippinen zu Gute.

