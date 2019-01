Datenschutz-Panne: Kritik an WK Burgenland

DieMalermeister.at, ein Verein für Qualität und Sicherheit am Bau, wirft der Wirtschaftskammer Burgenland (WK) vor, gegen die Datenschutzvorschriften zu verstoßen. Konkret wurden persönliche Daten falsch zugestellt.

Im Juli vergangenen Jahres bat ein Mann, Mitglied beim Verein die Malermeister.at, bei der Wirtschaftskammer Burgenland um Auskunft über seine persönlichen Daten. Er bekam aber nicht nur sein eigenes Datenblatt, sondern auch das eines anderen namensgleichen Mannes zugeschickt.

Seine eigenen Daten sollen zudem nicht vollständig gewesen sein. Deshalb der Vorwurf, die Wirtschaftskammer habe ein Datenleck und würde mit persönlichen Daten nicht sorgfältig umgehen. Außerdem sei nicht nachvollziehbar wer in der Wirtschaftskammer Einsicht in private Daten hat, so die Malermeister.at.

Wirtschaftskammer: „Kein Datenleck“

Die Wirtschaftskammer Burgenland weist diese Vorwürfe zurück. Dass im betreffenden Fall ein zusätzliches Datenblatt übermittelt worden sei stimme zwar, allerdings sei dieser Fehler unmittelbar korrigiert worden, so die Kammer.

Der Mann dessen Daten irrtümlicherweise verschickt wurden, sei zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben gewesen und damit nicht Geschädigter. Die WK habe den Fall genau dokumentiert und lasse ihn jetzt von der Datenschutzbehörde prüfen. Von einem Datenleck sei hier keine Rede, so die Wirtschaftskammer.

