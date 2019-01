Registrierungspflicht für Wertkarten

Mit 1. Jänner trat eine Gesetzesänderung beim Telefonieren mit mobilen Telefonen in Kraft: Prepaid-Karten, also Wertkartenhandys, müssen ab sofort registriert werden. Die Arbeiterkammer Burgenland (AK) sieht diese Änderung kritisch.

Die Bundesregierung beschloss das Aus für anonyme Wertkartenhandys mit ihrem neuen Sicherheitspaket. Wer jetzt eine neue Wertkarte kauft, muss sich ab sofort registrieren. Einige Mobilfunk-Anbieter verlangen hierfür den Namen und das Geburtsdatum. Andere scannen und speichern den Lichtbildausweis.

Christian Koisser, Leiter der Konsumentenschutzabteilung in der AK, sieht diese Änderung kritisch. „Es gibt viele Menschen, die aufgrund ihrer persönlichen Empfindung, was Datensicherheit betrifft, nicht unbedingt alles preisgeben wollen und sind auch gar nicht so erpicht darauf, alle Möglichkeiten, die der Anbieter bietet auszunutzen. Und denen reicht ein Wertkartenhandy zum Telefonieren, das ist eine einfache und rasche Möglichkeit, die sind betroffen“, sagt er im ORF Burgenland-Interview.

ORF

„Fraglich, ob der Aufwand dafür steht“

Österreichweit sollen rund 3,5 Millionen dieser nicht registrierten SIM-Karten im Umlauf sein. Bei der neuen Wertkarten-Registrierung handelt es sich nicht um eine europäische, sondern um eine rein österreichische Regelung. „Es ist natürlich fraglich, ob der Aufwand dafür steht, ob man da nicht viele unbescholtene Bürger mit großem Aufwand überwacht während die wirklich kriminellen die Möglichkeit haben, das zu umgehen, indem sie etwa ausländische Wertkarten nehmen“, so Koisser.

Bestandskunden, also jene, die bereits eine Wertkarte haben, müssen bis 1. September registriert sein oder dann, wenn sie ihr Gesprächsguthaben für das Handy aufladen wollen.