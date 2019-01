„Lustige Witwe“ im Felsentheater Fertörakos

Im Felsentheater in Fertörakos bei Sopron (Ungarn) werden ab Juni 2019 vermehrt deutschsprachige Operetten aufgeführt. 20 Aufführungen von Lehars „Lustiger Witwe“ werden dem deutschsprachigen Publikum geboten.

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Franz Liszt Zentrum in Sopron unterzeichneten das Kulturinstitut Sopron Pro Kultura und die steirischen Gerberhaus Culturproduktionen eine Kooperation für fünf Jahre. Franz Lehars „Lustige Witwe“ soll im Juni und Juli für die deutschsprachigen Gäste aus Österreich und Bayern aufgeführt werden.

„Im Rahmen der Kooperation spielen wir hauptsächlich ungarische Operetten. Ich freue mich schon auf die 10.000 Besucher aus dem deutschen Sprachraum, sie sind eine touristische Bereicherung“, so Andras Pataki, Geschäftsführer von Pro Kultura Sopron.

Keine Konkurrenz zu Mörbisch und St. Margarethen

Viele Gäste kommen aufgrund der Neusiedler See-Card, die auch Ermäßigungen im Felsentheater beinhaltet - ein Zeichen der guten nachbarschaftlichen Kontakte. Darum sollen die deutschsprachigen Operetten in Fertörakos keine Konkurrenz zu Mörbisch oder St. Margarethen werden, versichert Sepp Schreiner, Intendant der Gerberhaus Culturproduktionen. „Das Theater in Fertörakos ist von den Abmessungen her kleiner als die Bühne in Mörbisch oder im Steinbruch St. Margarethen. Insofern profitieren wir alle, die ganze Region“, so Schreiner.

ORF

Gute Akustik

Seit der Renovierung sind die Besucherzahlen des Barlangszinhaz Felsentheaters in Fertörakos von 16.000 auf 40.000 gestiegen, mittlerweile kommen jährlich 20.000 Zuschauer zu den verschiedensten Aufführungen. Akustik und Ambiente im Theater sind einzigartig, zudem ist es wetterunabhängig. Die Vorstellungen sollen am Vormittag, späten Nachmittag oder frühen Abend stattfinden, um danach noch andere Angebote rund um den Neusiedler See erkunden zu können.

Link: