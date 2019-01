Wirt und Katastrophenhelfer

Der Eisenstädter Walter Hajek leitet beim Österreichischen Roten Kreuz die internationale Zusammenarbeit. Helfen in Extremsituationen ist seine Aufgabe. Zum Ausgleich hat der Eisenstädter ein ungewöhnliches Hobby: Er arbeitet als Wirt.

Im Hof eines Eisenstädter Bürgerhauses nistete sich vor kurzem die Gastwirtschaft „Weinschwein“ ein, die von Walter Hajek, seiner Frau Ana, einer spanischen Entwicklungshelferin, und seinem besten Freund Philipp, gelernter Gastronom, geführt wird.

Traumberufe Wirt und Katastrophenhelfer

Hajek ist Jurist und Manager, beim Roten Kreuz koordiniert er hauptberuflich den internationalen Einsatz. Ob in nordirakischen Flüchtlingslagern, in kambodschanischen Überschwemmungsgebieten oder in ostafrikanischen Hungerregionen. Daheim in Eisenstadt ist er Wirt aus Leidenschaft.

„Ich habe in meinem Leben immer zwei große Träume gehabt: das eine war international zu arbeiten, das mache ich sehr gerne beim Roten Kreuz. Der zweite Traum war immer eine Gastwirtschaft in diesem Haus hier. Und das konnten wir nach mehreren Jahren endlich realisieren, ich bin überglücklich“, erzählt er im ORF Burgenland-Interview.

„Empfinde es nicht als Doppelbelastung“

Mehr als drei Jahre lang arbeitete Hajek an der Sanierung des verfallenen, aber denkmalgeschützten Hauses im Stadtzentrum. Im April 2018 konnte er dann endlich sein eigenes Wirtshaus eröffnen. Hier verbringt er nun jedes freie Wochenende. „Für mich ist das nicht wirklich eine zweite Arbeit, es bedeutet für mich Entspannung. Es ist ein Tapetenwechsel und eine völlig andere Tätigkeit. Ich empfinde es nicht als Doppelbelastung“, verrät er.

Schwierige Situation in Bangladesch

Der Hauptjob bedeutet für Hajek die ständige Auseinandersetzung mit Krisen und Katastrophen. „Leider sehr aktuell ist die schwierige Situation in einem Flüchtlingscamp in Bangladesch. Es ist nach wie vor das größte der Welt, mit wenig Aufmerksamkeit. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation dort zu verbessern, es ist gerade Regenzeit. Das verschlimmert die Situation in den Camps massiv“, erzählt Hajek.

Verschiedene Welten

Hajek koordiniert in Bangladesch den Einsatz von rund 25 Rot-Kreuz-Mitarbeitern, die bemüht sind, die entsetzliche Hygienesituation zu verbessern. Einer Million Menschen fehlt dort das Nötigste. „Die Realitäten sind sehr anders. Das ist aber auch ein Grund für mich zum Abschalten. Es ist hier auch ein sehr intensiver Job“, so Hajek. Er weiß, was eine echte Katastrophe ist. Im Wirtshaus kann ihn deshalb kaum etwas aus der Ruhe bringen. Vielmehr schenkt ihm jeder zufriedene Gast, wie er sagt, positive Energie. „Beide Arbeiten haben einen sehr menschlichen Zug, wahrscheinlich gefällt es mir deswegen so gut“, so Hajek.

