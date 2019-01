Fitnesspartnerin auf vier Pfoten

Der gute Vorsatz für das neue Jahr lautet für viele Burgenländer bestimmt: mehr Bewegung. Eine Motivationshilfe könnte etwa ein treuer Fitnesspartner sein. Sandra Krizmanits hat diesen in ihrer vierjährigen Hündin Kira gefunden.

Sandra Krizmanits aus Kroatisch Geresdorf (Bez. Oberpullendorf) ist ausgebildete Fitnesstrainerin. Ihre Fitnesspartnerin hat vier Beine und langes Fell - es handelt sich um die vierjährige Australian Shepherd-Hündin Kira. Selbst bei den schwierigsten Übungen weicht ihr die Hündin nicht von der Seite.

ORF

„Mein Rezept ist es, dass man dem Hund am Anfang die Übung leicht macht, ihm zeigt, wie die Übung am besten zu machen ist. Belohnt wird mit einem Leckerli. Dazwischen muss man den Hund immer wieder motivieren, ihm sagen, wie gut er das macht. Und wenn es dem Hund einmal zu viel wird, muss man ihn auch in Ruhe lassen, ihm eine Pause gönnen und erst danach weiter machen“, erklärt Krizmanits.

Kira turnt mit Kira ist wohl einer der sportlichsten Hunde des Burgenlandes.

Bis zu hundert Mal wird eine Übung wiederholt, bis sie Kira in Fleisch und Fell übergeht. Rund 60 Tricks haben die beiden im Repertoire. Täglich wird trainiert, nach Möglichkeit auch im Freien. „Wir gehen zusammen laufen, wir gehen auch schwimmen, wir springen mit dem Seil“, zählt die fitnessbegeisterte Kroatisch Geresdorferin auf.