Gute Saison für Hotels und Pensionen

Die burgenländischen Hotels und Pensionen sind gut in die Wintersaison gestartet, heißt es von Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). Durch die zuletzt veröffentlichten Tourismuszahlen für November werde die gute Tourismusarbeit im Burgenland untermauert, so die Bilanz.

Im November gab es im Burgenland bei den Nächtigungen ein Plus von 1,2 Prozent. Martiniloben und die Veranstaltungereihe „Gans Burgenland“ haben Wirkung gezeigt, heißt es in einer Aussendung von Petschnig. Demnach habe es bei den Ankünften Zugewinne von + 4,5 Prozent gegeben, bei den Nächtigungen + 1,2 Prozent.

Immer mehr internationale Gäste

Aufgrund der fehlenden Wintersportmöglichkeiten im Burgenland seien „Innovation und Topangebote ein Muss“, um Gäste in den Wintermonaten anzusprechen, so Petschnig weiter. Ein Wermutstropfen sei die immer kürzere Verweildauer der Gäste, die im November 2018 nur noch 2,5 Tage betrug. Positiv zu vermerken sei, dass die Internationalisierung weiter Früchte trage. So stieg zum Beispiel die Zahl der Gäste aus Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,3 Prozent.

Petschnig weist erneut darauf hin, dass es im Burgenland für kleine und mittlere Beherbungsbetriebe Förderungen gebe - mehr dazu in Mehr Geld für Tourismusförderung. Privatzimmervermieter und gewerbliche Beherberger bis zu 50 Zimmer können eine Förderquote von 40 Prozent generieren, wenn sie die Qualität der Zimmer erhöhen.

Link: