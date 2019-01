Stunde der Wintervögel

Das Dreikönigswochenende wird von der Vogelschutzorganisation BirdLife bereits zum zehnten Mal der Vogelzählung gewidmet. Natur- und Tierfreunde sind aufgerufen, am Samstag oder Sonntag eine Stunde lang zu beobachten, wie viele Wintervögel sich sehen lassen.

Diese Zählung lässt Rückschlüsse auf den Bestand und die Artenvielfalt im Burgenland zu, heißt es von BirdLife. „Je mehr Meldungen bei uns eingehen, umso genauer können wir uns ein Bild von der Lage machen“, erklärt Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. Im Vorjahr gab es im Burgenland rund 350 Vogelzähler.

Nach dem heißen Jahr 2018 dürfte die Zählung besonders spannend werden, heißt es von den Vogelexperten. Außerdem wird wesentlich sein, ob sich das Insektensterben auf die Vogelbestände auswirkt und ob das Usutu-Virus, das bereits vor zehn Jahren zu einem Amselsterben führte, wieder zurückgekehrt ist. Rund jeder dritte Vogel der Felder und Äcker ist in den letzten 20 Jahren verschwunden, so BirdLife in einer Aussendung.

Michael Rötzer, passionierter Vogelfreund

ORF Burgenland-Redakteurin Inge Maria Limbach schaute einem passionierten Vogelzähler im Burgenland über die Schulter: Michael Rötzer, Pächter der Waldrast zum Wilden Jäger in Eisenstadt, streut im Winter täglich mehr als ein Kilogramm Vogelfutter aus. Entsprechend lebhaft ist der Flugverkehr in seinem Garten.

Die Vogelschutzorganisation BirdLife möchte genau wissen, wie viele Wintervögel an einem Ort zu sehen sind. Jeder, der an diesem Wochenende eine Stunde dafür Zeit hat, kann an der Zählung teilnehmen. „Man zählt alle Vögel, die vorhanden sind. Man nimmt aber die Maximalanzahl - das heißt, wenn drei Amseln da sind, dann vier und dann wieder eine, dann nimmt man einfach vier Amseln und meldet sie uns“, erklärt Wichmann.

Der Experte verrät außerdem, wie man die Vögel am besten anlocken kann. So soll etwa das Futter möglichst abwechslungsreich und immer frisch sein. Außerdem solle man darauf achten, dass das Vogelhäuschen immer sauber ist, so Wichmann.

2018: Meisten Vögel pro Garten im Bgld.

Über die Internetseite von BirdLife kann die Anzahl der beobachteten Vögel mit wenigen Klicks bekanntgegeben werden. „Im Vorjahr sind im Burgenland die meisten Vögel pro Garten gezählt worden, es waren 46 pro Futterhäuschen, während es in Österreich sonst 37 waren“, so Wichmann. Bei Michael Rötzer schauen die Vögel vor allem in der Dämmerung gerne vorbei. „Ich habe den Eindruck, dass heuer ein gutes Jahr ist“, so Rötzer.

