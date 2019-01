Sternsinger sammeln Spenden

Von Freitag bis zum Dreikönigstag sind im gesamten Burgenland wieder die Sternsinger unterwegs. Wie jedes Jahr bringen sie den Segen in die Häuser und sammeln Spenden für wohltätige Zwecke. Über 500 Projekte werden damit unterstützt.

ORF Burgenland-Redakteurin Raphaela Pint begleitete am Freitag die Sternsinger in Rohrbach (Bez. Mattersburg) bei ihrer ersten Tour. Jede Gruppe besteht dort aus vier Kindern, insgesamt sind heuer zehn Gruppen in Rohrbach unterwegs.

Beim Sternsingen geht es nicht nur darum, die frohe Botschaft von Christi Geburt zu verkünden, sondern auch darum, Spendengelder zu sammeln. „Ich finde es großartig, dass unsere Sternsinger hier in Rohrbach ihre Freizeit opfern, um Kindern in Not zu helfen“, sagt etwa Gudrun Gerdenitsch.

„Es gehört zur Weihnachtszeit dazu und es ist sicher faszinierend, dass Kinder und Erwachsene jährlich für Menschen sammeln gehen, die nicht so eine schöne Herberge haben wie wir. Ich denke, das ist ein ganz tolles Zeichen“, so Stefan Gerdenitsch. Die Kinder sind jedenfalls trotz Kälte mit viel Begeisterung dabei. „Es macht viel Spaß mit Freunden unterwegs zu sein, außerdem ist es für einen guten Zweck“, sagen Simon Gerdenitsch und Niklas Heidenreich.

Heuer wird unter anderem für die Philippinen gesammelt. Für Manuel und Rafael ist es heuer eine besondere Aktion, denn ihr Vater wurde auf den Philippinen geboren. Die Sternsinger haben an einem Tag etliche Gassen abzugehen. In vielen Häusern werden sie schon erwartet, weil die Bewohner sich darüber freuen, dass die Tradition des Sternsingens in der Gemeinde aufrecht erhalten wird. Zuletzt sammelten die Sternsinger im Burgenland so viele Spenden wie noch nie - mehr dazu in Sternsinger so erfolgreich wie noch nie.

