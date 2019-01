Roboter hilft in FH Bibliothek aus

Die FH Burgenland hat einen ungewöhnlichen Helfer in ihrer Bibliothek getestet: Es handelt sich um einen Roboter aus China, der derzeit durch Europa tourt.

Der 40 Zentimeter große Roboter hört auf den Namen Yanshee. Er kann beantworten wo ein Buch steht und hilft auch beim Recherchieren. Der Roboter handelt dabei ohne menschliche Unterstützung. „An chinesischen Hochschulen ist es Gang und Gebe, dass Roboter das Bibliothekspersonal unterstützen“, erklärte Bibliotheksleiter Andreas Hepperger. Das Softwareunternehmen, das Yanshee programmiert hat, ist derzeit auf der Suche nach Kooperationspartnern in Europa.

FH Burgenland

Die Fachhochschule werde nun entscheiden, ob sie in das Roboter-Projekt einsteigt, sagt Geschäftsführer Georg Pehm. Weitere Gespräche mit der FH Burgenland seien geplant. „So wie in unserem Bildungsangebot wollen wir auch in Sachen Service immer am Puls der Zeit sein", so Pehm. Die FH Burgenland hat an ihren beiden Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld rund 52.000 Bücher im Angebot.

