Erster Hochschullehrgang für Reittherapie

Die Pferdetherapie gibt es seit mehr als hundert Jahren. Die gebürtige Südburgenländerin Sandra Dell’mour gründete mit ihrer Partnerin 2018 den ersten Hochschullehrgang für Reittherapie.

Die Pferde auf dem Hof von Sandra Dell´mour und ihrer Partnerin Sabine an der burgenländisch-steirischen Grenze in Unterlungitz sind speziell ausgebildete Therapiepferde. Die zwei Frauen arbeiten schon Jahrzehnte in der ganzheitlichen Reittherapie. Reittherapeut ist aber kein staatlich anerkannter Beruf. Ihre Berufserfahrung gaben sie bis jetzt in einem Diplomlehrgang weiter. Im vergangenen Jahr gelang es den beiden, den ersten Lehrgang mit akademischem Abschluss auf die Beine zu stellen. Im deutschsprachigen Raum sind sie damit Vorreiter.

ORF

Dell’mour: Wissen für Sicherheit notwendig

Im Umgang mit Menschen und Pferden sei man nie davor gefeit, dass nicht etwas Unvorhersehbares passieren könne, so Sandra Dell’mour: „Im größtmöglichen Sicherheitskonzept zu arbeiten, da gehört ein Lernen dazu und im akademischen Sinne ein wissenschaftliches Lernen.“

ORF

Bei den Kindern gehe es ihr in erster Linie um das Hier und Jetzt, darum das Kind in seiner Gesamtheit wahrzunehmen, so Sabine Dell’mour: „Es in seiner seelischen Bewegung wahrzunehmen, es zu sehen, in seinem gesamten Umfeld mit der Familie, mit Kindergarten Schule - je nachdem wie alt das Kind ist - und natürlich auch in seinem therapeutischen Netzwerk.“

Dell’mour nennt ihren Therapieansatz Heilsames, Intuitives Pferdesetting - kurz HIPS. Mit der ganzheitlichen Therapie hat sie beispielsweise das angeborene Hüftleiden einer kleinen Patientin, bei der Morbus Perthes diagnostiziert wurde, ausheilen können. Ihre Tochter Carolina habe nicht mehr gerade gehen können, sei nur mehr gehumpelt und habe Schmerzen gehabt, erzählte Mutter Katrin Castellitz. Nach fünf Jahren Therapie sei Carolina ausgeheilt und könne alles tun, was sie nur wolle.

ORF

Erster Lehrgang startet im Februar

Sabine und Sandra Dell’mour ist es wichtig, dass sich ihre Methode multipliziert. Die akademische Ausbildung findet auf der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien statt, der Praxisunterricht auf dem Reithof Dell’mour. Unter den Vortragenden seien auch Universitätsdozenten, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Veterinärmediziner und Hirnforscher, sagte Sandra Dell’mour. Ab Februar 2019 können sich Interessierte für den ersten Hochschullehrgang der HIPS Reittherapie anmelden.