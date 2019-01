So wenige Verkehrstote wie noch nie seit 1950

13 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Burgenlands Straßen tödlich verunglückt. Das ist die niedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Bundesministerium für Inneres im Jahr 1950.

In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Verkehrstoten 2018 so stark zurückgegangen wie im Burgenland, denn 2017 waren noch 25 Verkehrstote zu beklagen. Zum Vergleich: Im Jahr 2003 wurden im Burgenland 52 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet. Österreichweit ist die Zahl der Verkehrstoten von 414 auf 400 zurückgegangen - auch das ist die niedrigste Zahl seit Bestehen der Unfallstatistik.

Unachtsamkeit und zu hohes Tempo

Die Hauptursachen der tödlichen Verkehrsunfälle waren laut Innenministerium in 29 Prozent der Fälle Unachtsamkeit und Ablenkung, in 24,4 Prozent der Fälle nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit und in 16,6 Prozent der Fälle Vorrangverletzung.

VCÖ: Mehr Rücksicht auf Senioren

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert daher weitere Maßnahmen auf Bundesebene gegen diese Hauptunfallursachen. So sollte das Delikt Handy am Steuer endlich in das Vormerksystem aufgenommen werden, so der VCÖ. Jeder dritte Verkehrstote in ganz Österreich war laut VCÖ 65 Jahre oder älter. Unser Verkehrssystem nehme auf ältere Menschen zu wenig Rücksicht, so die VCÖ-Kritik. Es fehle in den Regionen oft an Bahn- und Busverbindungen. Zwischen Siedlungen und dem nächsten Ortsgebiet brauche es sichere Verbindungen für Fußgänger und für den Radverkehr.