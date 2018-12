Autofahrer leerte Benzin in Kanal

Ein Autofahrer ist am Montagfrüh bei einer Tankstelle in Neusiedl am See zum Umweltsünder geworden: Er hatte in seinen Diesel-Pkw versehentlich Benzin getankt und den „falschen“ Treibstoff kurzerhand in einen nahe gelegenen Kanal geleert.

Einem aufmerksamen Beobachter war gegen 7.30 Uhr aufgefallen, wie der Mann mehrmals mit einem Behälter eine Flüssigkeit im Kanal entsorgte. Der Zeuge verständigte die Polizei. Der Autofahrer erzählte den Polizisten von seinem Irrtum und sagte, dass er „keine andere Möglichkeit“ gesehen hätte, als den Sprit wegzuschütten.

Kanalwasser musste abgepumpt werden

Feuerwehrleute stellten fest, dass der Kanal in ein Regenwasserauffangbecken mündete. Weil die Gefahr bestand, dass etwa zehn Liter Benzin ins Grundwasser gelangen, wurde das kontaminierte Kanalwasser sofort abgepumpt. Zusätzlich zur Anzeige wegen vorsätzlicher Beeinträchtigung der Umwelt musste der Lenker aus Rumänien auch noch eine Sicherheitsleistung bezahlen.