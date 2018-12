„Gedenkjahr“ sorgt für Besucheranstieg

Das Jahr 2018 hat zwei burgenländischen Museen eine positive Bilanz beschert. Sowohl das Landesmuseum Burgenland als auch das Österreichische Jüdische Museum können heuer ein Besucher-Plus verzeichnen.

Das Landesmuseum Eisenstadt konnte 2018 mit zwei großen Sonderausstellungen punkten - mit der Schau „Neue Straßen auf alten Pfaden“, sowie mit der Ausstellung „Schicksalsjahr 1938 - NS-Herrschaft im Burgenland“, anlässlich des Jubiläumsjahres „100 Jahre Republik Österreich“. Standortleiter Georg Geml freut sich: „Im Landesmuseum Burgenland haben wir dieses Jahr so viele Gäste gehabt, wie schon lange nicht mehr. Wir haben eine Steigerung von zehn Prozent. Wir halten bei 11.500 Gästen, die dieses Jahr ins Landesmuseum gekommen sind. Was mich besonders freut ist, dass vor allem sehr viele Schulklassen zu uns gekommen sind. Wir haben dieses Jahr über 200 Schulklassen und Kindergruppen durch die Ausstellungen geführt.“ Die meisten Schulklassen kamen zu der Ausstellung ‚Schicksalsjahr 1938‘, so Geml.

Jüdische Museum: Plus von 35 Prozent

Das „Schicksalsjahr 1938“ ist auch im Österreichischen Jüdischen Museum in Eisenstadt Thema einer Sonderausstellung, die mit dem Landesmuseum gekoppelt ist. Das Jüdische Museum verbucht heuer einen Besucherzuwachs von 35 Prozent. Direktor Johannes Reiss sagte dazu: „Was uns ganz besonders freut ist, dass ausnahmslos alle Schulklassen, die kamen, nicht nur die Schwerpunktausstellung gesehen haben, sondern alle auch die Synagoge und die Dauerausstellung. Das hat eben damit zu tun, dass es uns ein Anliegen ist, zu transportieren, dass die Geschichte der Juden nicht erst 1933 oder 1938 beginnt.“

Auf Grund des großen Publikumsinteresses werden beide Ausstellungen bis Ende 2019 verlängert.

