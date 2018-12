Sternsinger bei Bundespräsident Van der Bellen

Am Samstagnachmittag haben Sternsinger aus ganz Österreich den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Hofburg besucht. Mit einem Empfang würdigte Van der Bellen den Einsatz der Sternsinger.

Sternsinger aus ganz Österreich überbrachten am Samstagnachmittag dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und seiner Ehefrau den Segen für das neue Jahr. Aus dem Burgenland war eine Sternsingergruppe aus Großpetersdorf in der Hofburg zu Besuch.

Sie Sangen für Van der Bellen und seine Frau das Lied „Hoch am Himmel steht ein Stern“ auf Deutsch und auf Kroatisch inklusive Instrumentalbegleitung. Als regionale Gastgeschenke überbrachten sie Burgenlandkipferl, Uhudler und Kernöl.

Heilige Drei „Königinnen“

In seiner Ansprache betonte Van der Bellen, wie sehr er es schätze, dass die vielen Sternsingerinnern und Sternsinger „buntes Leben in die alten Gemäuer bringen“. Angesichts der vielen anwesenden Mädchen meinte er auch, dass man eher von „Königinnen“ als von „Königen“ sprechen müsse. In seiner Rede ging der Bundespräsident auch auf die Friedensbotschaft ein: „Frieden im Land bedeutet, dass die Menschen hier fair miteinander umgehen und dass all jenen geholfen wird, die Schutz und Hilfe benötigen“.

Botschafterinnen der Humanität

Van der Bellen war beeindruckt vom Engagement der Sternsingerinnen und Sternsinger als „weltweite Botschafter und Botschafterinnen der Humanität“: „Wenn man die 17,5 Millionen Spendeneuro des Vorjahres durch die 85.000 Kinder multipliziert, dann kommt man, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf 200 Euro pro Kopf. Dafür Bedanke ich mich bei den Kindern, bei den 30.000 Erwachsenen, die das Ganze organisieren und begleiten, und bei der österreichischen Bevölkerung für die bereitwilligen Spenden." Der Bundespräsident wünschte auch alles Gute für die laufende Sternsingeraktion.

Es gibt keine Spendenaktion in Österreich, bei der Kinder so eine tragende Rolle spielen wie bei der Sternsingeraktion. Jährlich werden rund 500 Sternsingerprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt.

