Landeschulrat wird zur „Bildungsdirektion“

Aus dem Landeschulrat wird 2019 die „Bildungsdirektion“. Diese Änderung tritt am 1. Jänner in allen Bundesländern in Kraft. Das Burgenland hat Teile dieser Reform schon in den vergangenen Jahren umgesetzt. Änderungen gibt es trotzdem.

Die Länder und der Bund haben jahrelang diskutiert, wer für die Lehrerinnen und Lehrer zuständig sein soll. Das Ergebnis: weiterhin beide, aber in einer gemeinsamen Behörde - den neuen Bildungsdirektionen. Der Bund bleibt dort verantwortlich für die Lehrpläne in allen Schultypen und den Einsatz von Lehrern und die Bestellung an Bundesschulen - das sind Gymnasien und berufsbildende höhere und mittlere Schulen wie HAK und HTL.

Gemeinden zuständig für Gebäude

Die Länder entscheiden über Lehrer und Schulleiter an den Landesschulen - vor allem Volksschulen, Neue Mittelschulen und Berufsschulen. Geht es um den Bau und die Erhaltung von Schulgebäuden sind weder Bund, noch Land, sondern die Gemeinden zuständig. Weil das Burgenland in seinem Landesschulrat schon bisher die Verantwortung für alle Schulen gebündelt hatte, ändert sich weniger als in einigen anderen Bundesländern.

„Bildungsdirektor“: Im Burgenland nicht ganz neu

Laut dem vormaligen geschäftsführenden Landesschulratspräsidenten Heinz Josef Zitz, der nun schon seit einiger Zeit den Titel „Bildungsdirektor“ trägt, war das Burgenland Vorreiter bei der Umsetzung der Reform. Der Leiter der neuen Behörde ist - je nach Aufgabenbereich - an Weisungen des Landes oder an Weisungen aus dem Bildungsministerium gebunden.

