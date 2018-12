Jahresrückblick 2018: Sport

Das Sportjahr war international geprägt von der Fußball-WM und den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Olympia war auch das erklärte Saisonziel von drei Sportlern aus dem Burgenland. Ihre Ziele haben sie nicht erreicht.

Eiskunstläuferin Miriam Ziegler aus Stoob verpasste mit Partner Severin Kiefer die Qualifikation für die Kür im Paarlauf-Bewerb. Die belegten den 20. Platz - mehr dazu in Ziegler/Kiefer verpassen Quali für Kür. Bob-Anschieber Marco Rangl aus Eisenstadt kam im Vierer-Bob mit seiner Crew auf Platz 22 - mehr dazu in Rangl verpasst mit Team die Qualifikation

Sportliche Rücktritte

Nichts anderes als eine Medaille setzte sich Snowboarderin Julia Dujmovits zum Ziel. Sie wurde aber nur Zwölfte im Parallel-Riesentorlauf. Sie beendete im März ihre aktive Laufbahn, immerhin als Vierte im Gesamt-Weltcup - Dujmovits: Aus bei Olympia und für Karriere.

Weitere Rücktritte 2018 im Burgenland: Georg Tischler, Paralympics-Sieger 2004 im Kugelstoßen aus Gols, mehr dazu in Georg Tischler beendet Profi-Karriere, und Andreas Ivanschitz, 69-facher Fußball Teamspieler aus Baumgarten, mehr dazu in Andreas Ivanschitz beendet Profikarriere.

2018 im Fußball

Das Jahr 2018 in der Fußball-Bundesliga verlief für den SV Mattersburg turbulent. Eine grandiose Frühjahrssaison brachte Platz sechs und einen Platz im Cup-Halbfinale. Nach dem Verlust einiger Leistungsträger startete die Herbstsaison holprig - mehr dazu in SVM blickt auf turbulente Saison. Nach einem 0:6 daheim gegen Wolfsberg wurde Gerald Baumgartner beurlaubt, ebenso der sportliche Leiter Franz Lederer. Neuer Trainer ist der Steirer Klaus Schmidt - mehr dazu in SV Mattersburg trennt sich von Baumgartner, SVM: Trennung auch von Franz Lederer und Klaus Schmidt neuer SVM-Trainer. Nach 18 Runden im Herbst ist Mattersburg Neunter.

Neben Mattersburg erreichte auch Regionalliga-Vertreter Neusiedl Runde zwei im ÖFB-Cup. Nach dem Überraschungssieg gegen die Admira war gegen Wacker Innsbruck Endstation.

In der Regionalliga Ost gehörten Neusiedl und Parndorf nicht zu den Topklubs. Neu in der Liga waren als Aufsteiger die Mattersburg Amateure, die im Jänner auch das Hallenmasters gewonnen hatten. In der Herbstsaison der Burgenlandliga war Draßburg unangefochten die Nummer eins.

In den Unterklassen kämpften viele Vereine weiter um die Existenz. Güttenbach stellte im Sommer den Spielbetrieb ein. Dafür will der neu gegründete SC Eisenstadt 1907 die Tradition des alten SCE aufleben.

Erfolgreich durchs Jahr

Mehr Sportlerinnen aus dem Burgenland sorgten 2018 für Schlagzeilen. Schwimmerin Lena Grabowski aus Parndorf qualifizierte sich für das 200-Meter-Rücken-Halbfinale bei der EM in Glasgow im August - mehr dazu in 15-jährige Grabowski 15. über 200 Meter Rücken. Kristin Hetfleisch aus Oberdorf wurde Gesamtsiegerin im Grasski-Weltcup - mehr dazu in Kristin Hetfleisch dominiert in Rettenbach. Belinda Weinbauer aus Sieggraben kam unter die Top 15 des Dressur Weltcup-Finales - mehr dazu in Weltreiterspiele: Weinbauer überlegt Teilnahme und Weinbauer erobert dritten Staatsmeistertitel.

Sportlerinnen ganz vorne dabei

Lisa Fuhrmann aus Wallern wurde Unter-18-Weltmeisterin im Jiu Jitsu, Schwester Anna holt WM-Bronze - mehr dazu in Jiu-Jitsu-Talente auf Weg nach oben.

Bahnradsportlerin Verena Eberhardt aus St. Martin in der Wart war im Weltcup stark vertreten - mehr dazu in Verena Eberhardt hofft auf Olympia - und Alissa Mörz aus Mattersburg war im Kunstturnen bei EM und WM dabei - mehr dazu in Kunstturn-EM: Mörz jüngste Team-Teilnehmerin.

Das Frauen-Power-Highlight lieferten die Seglerinnen Tanja Frank und Lorena Abicht. Die beiden vom Union Yachtklub Neusiedler See wurden Vize-Weltmeisterinnen in der Klasse 49er FX - mehr dazu in Segeln: Frank/Abicht holen bei WM Silber.

Kentern kurz vor Gold WM-Gold in der Klasse 49er FX verhinderte eine Kenterung in der letzten Wettfahrt. Frank und Abicht konnten sich auch über Silber freuen.

Die beiden holten ebenso einen Olympia-Startplatz wie Thomas Zajac und Barbara Matz in der Nacra 17 Klasse - mehr dazu in Zweite Ränge für Segler-Duos vor Hyeres.

Erfolgreiche Burgenländer

Nico Wiener aus Schreibersdorf wurde im Herbst Vizeweltmeister im Feldbogenschießen - mehr dazu in Nico Wiener räumt bei Staatsmeisterschaft ab. Sein Bruder Adam Wiener wurde mit 18 Jahren Speerwurf Staatsmeister - mehr dazu in Speerwurf: Adam Wiener holt Staatsmeistertitel. Orientierungsläufer Gernot Kerschbaumer holte im Frühjahr EM-Bronze über die Langdistanz - Orientierungslauf: Kerschbaumer holt Bronze.

Zwangspausen und verpasste Play-offs

Ein Jahr zum Vergessen war 2018 für Golfer Bernd Wiesberger. Er musste wegen einer Handgelenksverletzung ein halbes Jahr pausieren - mehr dazu in Drei Monate Zwangspause für Wiesberger und Wiesberger gibt Comeback auf European Tour.

Auch nicht auf Touren kamen die Basketballer der Oberwart Gunners. Sie verpassten im Frühjahr die Bundesliga Play-offs - mehr dazu in Gunners verpassen Play-off.