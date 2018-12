„Wunsch-Baum“ lässt Kinderaugen leuchten

Jenen Freude machen, bei denen nicht so viele Geschenke unter dem Christbaum liegen - das war die Idee der Benefizaktion „Wunsch-Baum“ in einem bekannten Eisenstädter Restaurant.

Am Donnerstagabend gab es letztlich die große Bescherung für die Kinder der SOS-Kinderdörfer im Burgenland, die sich einen Weichnachtswunsch erfüllen durften. Besucherinnen und Besucher des Restaurants Henrici in Eisenstadt konnten dabei dem Christkind mit dem sogenannten „Wunsch-Baum“ ein wenig unter die Arme greifen.

Restaurantgäste konnten Kinderwünsche erfüllen

Die Idee sei eigentlich spontan entstanden, sagte Martin Reisinger vom Restaurant Henrici. „Wir haben im Eingangsbereich einfach einen Weihnachtsbaum aufgestellt und dort sind dann die einzelnen Kinderwünsche auf Karten gezeichnet oder geschrieben worden. Unsere Gäste haben dann die Möglichkeit gehabt diese Wünsche zu erfüllen, sich eine Karte zu nehmen und bis zum 24. Dezember wieder als Packerl bei uns abzugeben“, so Reisinger.

„Manche bekommen gar nichts von der Familie“

Die Freude bei den Kindern, die am Donnerstagabend zu dem kleinen Weihnachtsfest nach Eisenstadt gekommen sind, war dementsprechend groß. Eine kleine Delegation aus dem SOS-Kinderdorf in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) nach auch für die anderen Kinder, die Briefe an das Christkind geschrieben hatten, die Geschenke mit.

Die Kinder seien total begeistert, denn es sei wirklich das Geschenk gekommen, das sie sich gewünscht haben, sagte Sozialpädagoge Helmut Barnstedt. Manche würden ja wirklich gar nichts von der Familie bekommen und das könne man damit ein bisschen ausgleichen und da sei die Freude dann schon richtig groß, so Barnstedt.

Viele Kinder haben sich eben einen Schnee-Bob gewünscht. Diese werden dann bei einem Ski-Ausflug in den Semesterferien gleich ausprobiert. Direkt im SOS-Kinderdorf habe man derzeit 70 Kinder, ansonsten betreue man stationär oder mobil im gesamten Burgenland 250 Kinder und Jugendliche, sagte Kinderdorfleiter Marek Zeliska. Zur Feier seien die SOS-Botschafterinnen und Botschafter mitgekommen, um das ganze Kinderdorf zu vertreten, so Zeliska. Weil die Aktion für die Kinder aus dem SOS-Kinderdorf heuer so gut angekommen ist, sollen auch nächstes Jahr wieder über den „Wunsch-Baum“ Wünsche an das Christkind erfüllt werden.