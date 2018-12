Jahresrückblick 2018: Wirtschaft

2018 ist im Burgenland die Internationalisierung der heimischen Wirtschaft vorangetrieben worden. Viele Unternehmen wagten sich auf ferne Märkte wie China. In der Wirtschaftspolitik dominierte die Frage, wie es mit den EU-Förderungen nach 2020 weitergeht.

Burgenlands Wirtschaftspolitiker intensivierten 2018 das Lobbying auf EU-Ebene. Man will unbedingt verhindern, dass die relativ hohen EU-Förderungen, die das Burgenland seit 1995 bekommt, im Jahr 2021 von heute auf morgen abgedreht werden. Beim EU-Beitritt Österreichs lag die Wirtschaftskraft des Burgenlandes unter 75 Prozent des EU-Durchschnitts. Mittlerweile liegt sie über 90 Prozent, das Burgenland hat also kräftig aufgeholt.

Dennoch will man weiter hohe Förderungen, unter anderem mit dem Argument, dass das Land an drei ehemals kommunistische Länder angrenzt und es einen harten Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt gibt.

Um das in der EU publik zu machen, reisten Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ), der das Burgenland im Ausschuss der Regionen vertritt, mehrmals nach Brüssel - mehr dazu in Niessl traf in Brüssel mit Juncker zusammen.

EU-Kommissar bei LH-Konferenz

Seit August ist das Land auch wieder mit einem Verbindungsbüro in der EU-Hauptstadt vertreten - mehr dazu in Burgenlandbüro in Brüssel reaktiviert. Ende November besuchte der für die Finanzen zuständige EU-Kommissar Günter Oettinger die Landeshauptleutekonferenz in Stegersbach - mehr dazu in LH-Konferenz: Oettinger für maßvolle Kürzungen.

Anfang Dezember nahm Illedits an einer Plenartagung in Brüssel teil. Am Ende des Tages war klar: Das Burgenland wird den Status als Übergangsregion behalten, muss aber bei den Förderungen - wie alle Regionen - mit einer Kürzung von mindestens zehn Prozent rechnen - mehr dazu in Weniger Geld aus Brüssel für Burgenland. Eine definitive Entscheidung wird wohl erst nach der EU-Wahl im Mai getroffen.

Burgenland in China

Die an das Burgenland angrenzenden EU-Staaten bleiben wichtige Märkte für die heimischen Unternehmer. Einige blicken aber wesentlich weiter.

Im Sommer besuchte eine 30-köpfige Delegation China. Wirtschaftstreibende, Winzer und Politiker pflegten bestehende und knüpften neue Kontakte in Hongkong und der Provinz Hunan - mehr dazu in China: Burgenland-Know How gefragt. China ist schon jetzt drittwichtigster Markt für das Burgenland. Waren im Wert von mehr als 90 Millionen Euro werden exportiert.

Leier expandiert weiter

Der burgenländische Unternehmer Michael Leier erweiterte heuer sein größtes Betonwerk in Ungarn und nahm eine neue Anlage in Betrieb. Investitionsvolumen: 23 Millionen Euro.

Leier ist in sieben Ländern Mittel- und Osteuropas tätig und erwirtschaftete heuer einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro. Im Dezember kaufte er das größte Ziegelwerk Rumäniens - mehr dazu in Leier expandiert in Rumänien.

Millioneninvestition bei Lenzing

Burgenlands größter Industriebetrieb Lenzing baute das Werk in Heiligenkreuz aus. Im Sommer begann der Probebetrieb für die dritte Produktionslinie. 70 Millionen Euro wurden investiert. Die Zahl der Mitarbeiter ist um 30 auf 270 gestiegen.

Der Standort Heiligenkreuz wird damit innerhalb des Lenzing-Konzerns aufgewertet - mehr dazu in Lenzing: Dritte Produktionslinie. Profitieren werden das Werk und die anderen Firmen in der Region von der Schnellstraße S7. Auf burgenländischer Seite begann der Bau heuer im Gebiet Deutsch Kaltenbrunn/Rudersdorf - rund 20 Jahre nach Beginn der ersten Planungen.

Neue Betriebsansiedlungen

Intensiv geplant wird auch in Müllendorf. Die Sektfirma Schlumberger übersiedelt mit der Produktion ins Nordburgenland. Das wurde schon im Vorjahr angekündigt. Baustart soll im Sommer 2019 sein, mit 30 Mitarbeitern Langfristig entstehen bis zu 60 neue Jobs. Die Eröffnung ist für 2021 geplant - mehr in Sekthersteller in Müllendorf: Späterer Baubeginn.

Die Möbelhausgruppe Lutz errichtet in Zurndorf ein neues Logistikzentrum an der Ostautobahn. Von dort sollen die Möbelhäuser des Unternehmens in Ostösterreich und dem angrenzenden EU-Raum beliefert werden. 60 Millionen Euro werden investiert - mehr dazu in XXXLutz baut Logistikzentrum in Zurndorf.

Zwei Vorzeigebetriebe schließen

Die Firma Enercon machte hingegen ihr Werk in Zurndorf zu. Knapp fünf Jahre hat das Unternehmen Betontürme für Windräder produziert. Das Werk sei nicht ausgelastet gewesen, begründete die Firma die Schließung. 96 Beschäftigte verloren ihre Jobs - Enercon-Werk schließt - 96 Mitarbeiter betroffen.

Im Landessüden sperrt die LED-Firma Tridonic in Jennersdorf mit 90 Mitabreitern zu. Die Produktion wird aus Kostengründen nach Serbien verlagert. Die Forschungsabteilung bleibt in Jennersdorf. Die Kündigungen erfolgen schrittweise ab März. Für die betroffenen Arbeitnehmer wird eine Arbeitsstiftung eingerichtet - mehr dazu in Zumtobel schließt Produktion in Jennersdorf.

Investitionen im Tourismus

Investiert wurde heuer in der Tourismushochburg Bad Tatzmannsdorf. Die Neuerungen in der AVITA-Therme: eine Uhdudler- und eine Schneelandschaft, eine Poolbar sowie Behandlungs- und Therapieräume. Die Eigentümer investierten sechseinhalb Millionen Euro - mehr dazu in AVITA-Resort: Umbau abgeschlossen.

Noch um einiges mehr, nämlich 28 Millionen Euro, wird die Generalüberholung der Sonnentherme Lutzmannsburg kosten. Geplant sind neue Rutschen, mehr Hotelzimmer und größere Restaurants. Baubeginn ist zu Beginn nächsten Jahres - mehr dazu in Sonnentherme: 28 Millionen Euro für Ausbau.

Positive Arbeitsmarktdaten

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich im Burgenland 2018 günstig. Die Arbeitslosigkeit sank erneu. Anfang Dezember waren 8.041 Menschen arbeitslos gemeldet, um 7,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Einen deutlichen Rückgang gab es bei den Langzeitarbeitslosen und den Jugendlichen.