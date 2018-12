Siegendorf: Holzstadl stand in Flammen

Am frühen Donnerstagabend ist in Siegendorf aus bisher unbekannter Ursache ein landwirtschaftliches Gebäude in Brand geraten. Drei Feuerwehren aus der Umgebung konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Großalarm für die Freiwillige Feuerwehr im Bezirk Eisenstadt-Umgebung am frühen Donnerstagabend. Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Holzstadl zwischen zwei Einfamilienhäusern in Brand geraten. Die Feuerwehren von Siegendorf und Zagersdorf sowie die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt wurden alarmiert.

Günter Prünner

40 Feuerwehrleute im Einsatz

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr die Löscharbeiten mit schwerem Atemschutz durchführen. Insgesamt 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser wurde verhindert. Gegen 17.00 Uhr konnte „Brand Aus“ gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.