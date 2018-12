Handel: Endspurt im Weihnachtsgeschäft

Die Zeit nach Weihnachten ist für den Handel nicht weniger wichtig als die Wochen davor - es werden Geschenke umgetauscht und Gutscheine eingelöst. Das kleine Minus im Handel könnte so nach den Feiertagen abgemildert werden.

Einkaufszentren wie etwa das Designer Outlet Center in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) werden in diesen Tagen regelrecht gestürmt. Schon am Vormittag sind im Regelfall alle Parkplätze besetzt, vor einigen Geschäften bilden sich auch Warteschlangen. Für Verkäuferinnen wie Suzana Büchler kommt dieser Ansturm natürlich nicht überraschend. Man habe damit schon gerechnet, denn nach Weihnachten sei jedes Jahr so viel los im Outlet Center, so Büchler. Die Leute würden kommen, um etwas umzutauschen. In manchen Ländern werde Weihnachten ja auch erst am 6. Jänner gefeiert. Außerdem hätten viele Leute noch Urlaub und würden die Zeit zum Einkaufen nutzen, sagte Büchler.

Weihnachtsgeschäft dauert länger an

Ein Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist: das Weihnachtsgeschäft dehnt sich zeitlich immer mehr aus. Früher hat der Handel in den vier Wochen vor Weihnachten rund zehn Prozent des Jahresumsatzes gemacht. Jetzt würden die Konsumentinnen und Konsumenten vermehrt schon auf die Aktionstage im November ausweichen. Gutscheine, die als Geschenke immer beliebter werden, werden hingegen erst in den Tagen nach Weihnachten eingetauscht und sind besonders umsatzwirksam.

Onlinehandel verzeichnet Umsatzplus

Julia Jäger ist extra aus dem niederösterreichischen St. Pölten nach Parndorf gekommen, um einzukaufen. Nach Weihnachten habe man natürlich das Geld, das man Einkaufen gehen könne. Wir wollten das gleich ausnutzen und sind hergefahren, umtauschen wolle man von den heurigen Geschenken nichts, es habe alles gepasst, sagte Jäger. Ein klares Plus von mindestens fünf Prozent verzeichnet heuer der Onlinehandel.