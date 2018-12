So wenig Verkehrstote wie noch nie

Das Burgenland steuere auf seine bisher beste Unfallbilanz zu, heißt es vom Verkehrsklub Österreich (VCÖ). Seit Jahresanfang sind elf Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, um 14 weniger als im Vorjahr.

In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Verkehrstoten heuer so stark zurückgegangen wie im Burgenland, bilanziert der VCÖ. Elf Menschen kamen heuer bei Unfällen auf Burgenlands Straßen ums Leben. 2017 gab es 25 Verkehrstote. Die bisher niedrigste Zahl an Verkehrstoten gab es mit 17 im Jahr 2013.

Maßnahmen zeigen Wirkung

Die Verkehrssicherheitsmaßnahmen der vergangenen 15 Jahren würden Wirkung zeigen, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Neben der Einführung des Vormerksystems und des Mehrphasenführerscheins auf Bundesebene sei im Burgenland der Discobus eine besonders erfolgreiche Maßnahme gewesen - mehr dazu in Discobus: 24.000 Jugendliche nutzen Angebot.

Mit mehr öffentlichem Verkehr könnte die Zahl der schweren Verkehrsunfälle weiter reduziert werden, so der VCÖ. Das Unfallrisiko mit dem Auto sei höher als mit Bahn und Bus. Zusatznutzen: Auch die Klimaziele seien leichter erreichbar, wenn weniger mit Autos und mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren werde.

Link: